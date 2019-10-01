Kağıtspor’da güreşin yeni yıldızı 1 haftada 3 madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor güreş branşının başarılı isimlerinden Zafer Dama, elde ettiği başarılar ile dikkat çekmeye devam ediyor. 1 haftada elde eden mavi beyazlı güreşçi Dama, 3 madalya ile adından sıkça söz ettirdi.

20 YILDIR GÜREŞİN İÇERİSİNDEYİM

1990 doğumlu Zafer Dama Büyükşehir Belediyesi Zafer Dama, başarıları ile göz dolduruyor. Dama, bir haftada elde ettiği 3 madalya ile de bu başarısıno gözler önüne serdi. Mavi beyazlı sporcu Çatalca Belediyesi yağlı güreşlerinde 1. oldu. Yine aynı hafta içinde Manisa ve Elmalı güreşlerinde de mücadele eden başarılı güreşçi bu önemli müsabakalardan bronz madalya kazandı.

9. YAŞINDA GÜREŞE BAŞLADIM

9 yaşında güreşe başladım ifade eden Zafer Dama ”10 yıldır Büyükşehir bünyesinde güreşiyorum. 10 yıl önce Türkiye Şampiyonu olduğumda Kağıtspor’un başarılarını yakından takip ediyordum. O dönemde bana Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’dan bir teklif geldi. Ben de gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettim ve güreş hayatımı burada devam ediyorum” dedi.

BAŞARILAR İLE DOLU YILLAR

Dama başarılar ile dolu güreş kariyerini şu sözler ile ifade etti. “Güreşe başladığımdan beri Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 5.’lik, Türkiye Şampiyonasında 2.’lik ve 3.’lük, İslam Olimpiyatlarında 2.’lik ve Yaşar Doğu Turnuvasında 2.’lik elde ettim.” dedi.

HEDEFİMİZ BÜYÜK

İleriye dönük hedeflerinin büyük olduğunu dile getiren Zafer Dama; “Büyükler Serbest Güreş Süper Lig’i başlıyor. Burada takım halinde mücadele ediyoruz. Önemli bir müsabaka süreci olacak bizim için, şampiyon olmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası hakkında da konuşan Dama, önemli şampiyonada derece elde ederek Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek istediğini dile getirdi.

“YAŞAM KALİTENİZİ SPORLA YÜKSELTİN”

Gençlere tavsiyelerde bulunan başarılı güreşçi; “Gençlerin sporla alakalı olmaları gerektiğini bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un genç sporculara yardımcı olduğunu belirtti. Gençlerin sokakta ve evde boş durmamalarını, spora ve aktivitelere yönelmelerini öneren Dama, spor kariyerinin yaşam kalitesini yükselttiğini ve eğitim hayatını da olumlu yönde etkilediğini ekledi.

KAĞITSPORA VE BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Spora başladığından bu yana en büyük desteği ailesinden gördüğünün altını çizen Zafer Dama; “Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Tekin Soyer hocamın üzerimdeki emekleri çok büyüktür. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız sayın Doçent Doktor Tahir Büyükakın’a da spora, sporcuya ve bizlere sunduğu imkanlardan ötürü ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.