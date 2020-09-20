Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un sporcu ve antrenörleri, online eğitimle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre önce belirli branşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yeniden çalışmalara başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu antrenörler, kulüp spor psikoloğu tarafından verilen online özel eğitimde buluştu.Prof. Dr. Hakan Kolayiş'in internet uygulamaları üzerinden canlı olarak verdiği eğitimlerde, kişinin fizyolojik durumlarındaki anlık değişimleri izleyebilmesini sağlayan biofeedback cihazının sporda kullanımı, pandemi sonrası spora dönüş, uzun vadeli spor gelişimi konuları üzerinde duruldu.