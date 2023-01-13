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Kağıtsporlu karateciler, Yunanistan’da altın madalya peşinde

Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek karate şampiyonasına katılmak için yola çıkan 11 Kağıtsporlu sporcu, milli takım adına madalya kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

Kağıtsporlu karateciler, Yunanistan'da altın madalya peşinde

13 Ocak 2023 Cuma 12:36

  Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecileri Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Seri A’da mücadele etmek için yola çıktı. Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyonada 11 sporcu Kağıtspor ve milli takım adına altın madalya kazanmak için mücadele edecek. 13-15 Ocak tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenecek şampiyona bu yıl yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım için önemli bir viraj niteliğinde. Şampiyonada 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, 60 kilogramda Mert Halıcı, 61 kilogramda Fatma Naz Yenen ve Merve Ertuğ, 67 kilogramda Ömer Özer ile Ekrem Altuner Yılmaz, 68 kilogramda Rabia Şentürk, 75 kilogramda Enes Bulut ile Kadir Kaan Bekler, +84 kilogramda Ahmet Bulut ve Kadir Kaan Bekler; Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve karate milli takımı adına altın madalya için mücadele edecek. 
 


İHA
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