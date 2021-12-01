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Kağıtsporlu Mert Halıcı, Balkan Şampiyonu

Karatede Türkiye’nin en başarılı kulüpleri arasında yer alan Kağıtspor koleksiyonuna bir madalya daha ekledi.

Kağıtsporlu Mert Halıcı, Balkan Şampiyonu

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:20


 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı milli sporcusu Mert Halıcı, Hırvatistan’ da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Şampiyonasında milli takım adına tatamiye çıktı.

 

KÜRSÜNÜN EN ÜSTÜNDE YER ALDI

26-30 Kasım tarihlerinde düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Balkan Şampiyonasında 55 kilogram gençler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Mert Halıcı, zorlu rakiplerini tek tek geçerek Balkan Şampiyonu oldu.

 

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa 3.’lüğü gibi önemli başarılar bulunan genç sporcu başarılarının arasına Balkan Şampiyonluğunu da ekledi. Gelecek hedefleri hakkında konuşan şampiyon sporcu, “Kulübümüzün destekleri sayesinde birçok başarıya imza attık. Şimdiki hedefim milli forma ile Dünya Şampiyonasında yer almak ve en üst seviyede yani altın madalya ile tamamlamak” dedi.



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