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Kağıtspor’un voleybolcularından önemli galibiyet

Kocaeli’yi Türkiye Voleybol 1. liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 10. maçında 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Kağıtspor'un voleybolcularından önemli galibiyet

16 Aralık 2019 Pazartesi 15:40

Oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve Türkiye Voleybol 1. liginde liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, Milas Belediye’yi konuk etti. Ligin iddialı ekiplerinden olan Milas Belediye karşısında mavi beyazlı takım, seyircisinin desteği ile galip gelmeyi başardı. Kağıtspor’un voleybol takımı, Muğla temsilcisini 3-2’lik skor ile geçmeyi başardı.

 

TÜM SETLER ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Dengeli başlayan oyunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, ilk sette rakibini zorlasa da 25-27 kaybetti. Seyircisinin desteği ile ikinci sette 25-17’lik skor ile beraberliği yakaladı. Son derece çekişmeli geçen üçüncü sette mavi beyazlı ekip, Milas Belediye Spor’a 23-25 skoru ile seti verdi.

 

ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAYI BAŞARDI

3. setten mağlup ayrılan Büyükşehir Kağıtspor, 4. sette oyuna ağırlığını koyarak 26-24’lik skorla seti kazandı ve 2-2’lik set beraberliği yakaladı. Mavi beyazlılar kıran kırana geçen oyun setinde, 15-10 skorla seti ve maçı kazandı. Bu sonuçla coşkulu seyircisi önünde maçı 3-2 ile geçen mavi beyazlılar, ligdeki 9. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

 

LİG İKİNCİSİNİ AĞIRLAYACAKLAR

Temsilcimiz 1. Lig’deki 11. hafta müsabakaları kapsamında 21 Aralık Cuma günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’da ‘TFL Altekma’ takımını ağırlayacak. Ligde Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımının ardından 2. sırada bulunan Altekma takımı mavi beyazlıların en önemli ve iddialı rakiplerinden biri olarak göze çarpıyor.

 

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