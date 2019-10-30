KAMADER’İN SAZAN BALIĞI ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği “13.Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Şampiyonası” Kartepe Belediyesi işbirliği ve Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) desteği ile 01 – 08 Kasım 2019 Tarihleri arasında Sapanca Gölü’nde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile 01Kasım Cuma günü saat 13:30’da Eşme Sahilde kura çekimi ile başlayacak.

Sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla Kartepe Belediyesi ve KAMADER'in ortaklığında düzenlediği 13. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Şampiyonası, Sapanca Gölü'nün Kartepe ve Serdivan bölgelerinde 30 km’lik hat üzerinde düzenlenecek.







Yerli ve Yabancı Olta balığı ustalarını Sapanca Gölü'nde buluşturacak yarışma için 01 Kasım Cuma Günü saat 13.30'de Eşme Sahil’de, kokteyl eşliğinde açılış töreninin ardından saat 14:00’de yarışmacı takımlar yarışacakları alanlar için kura çekimine katılacak. Yarışma 02 Kasım Cumartesi günü saat 07:00'de başlayacak olup, yarışmaya en az üçer kişiden oluşan toplamda 30 takım katılacak.

YARIŞMA 7 GÜN SÜRECEK

Kartepe Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Yanık Deresi bölgelerinde olta sallayacak yarışmacılar, 20 hakem nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız mücadele edecekler. Kura çekerek belirlenen yarışma sektörlerine göre kamp kuracak yarışmacılar, 08 Kasım Cuma günü saat 12:00'e kadar en büyük balığı ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele içinde olacak. 12:30-13:30 saatleri arası değerlendirme yapıldıktan sonra, dereceye girenler açıklanacak ve ödül töreni saat 14.00'de Eşme sahilinde başlayacak. Ödül töreninin ardından çeşitli ikramlar ile etkinlik sona erecek.

''SPORTİF AVCILIK İÇİN EL ELE''

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman ve KAMADER Başkanı Engin Uztürk ile birlikte müsabakaların yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Yarışma ile ilgili açıklama yapan KAMADER Başkanı Engin Uztürk; bu seneki yarışmayı Türkiye’de ilk kez Av-Doğa şenlikleri adı altında yarışma kültürünü başlatan, yine onun sayesinde 2005 yılında Ülkemizde Kamader olarak ilk kez bir derneğin yaptığı yarışma ve devamında geleneksel hale getirerek bugüne kadar, "Uluslararası standartlarda bir yarışma ve sportif avcılık için el ele" sloganı ile yaptığımız yarışmalar neticesinde hem ülke genelinde hem de dünya genelinde iyi bir noktaya gelmemize vesile olan 2019 yılında kaybettiğimiz rahmetli Kamil Üçbaş anısına gerçekleştireceğiz.

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF) ‘ında destekleriyle yine Uluslararası standartlarda yarışma olacağına inancımız tamdır. Hedeflerimizi büyük tutuyoruz. Hatta Federasyonumuzunda girişimleri ile sonraki yıllarda Dünya Şampiyonasını Ülkemizde yapılması için çalışmalarımıza başladık. Bunun için Ülkemiz her anlamda bilgi, beceri, deneyim ve kaynaklara sahip. Yeter ki biz isteyelim, STK’larımıza ve amatör balıkçılarımıza güvenelim ve onlara imkanlar sunalım. Yılmadan çalışıyoruz, çünkü balıkçılık adına daha çok yapılacak şeylerin olduğuna inanıyoruz ve bunun içinde çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz diyerek, yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından katılacak tüm takımlara peşinen rastgelsin" dedi.



Ayrıca KAMADER Başkanı Uztürk, yarışmaya destek veren başta Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Yarışma ile Kartepe'de doğal hayatın korunmasına katkı sağlamak ve Kartepe sınırları içinde kalan Sapanca Gölü'nde ki balık popülaritesine dikkat çekmek isteyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’da amatör balıkçılığa gönül vermiş tüm takımlara başarılar dilerken, kazasız, belasız ve sportmence bir yarışma olmasını temenni etti.