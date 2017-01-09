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Kan bağışına destek verdiler

Gebze Gençlik Spor, Gençlik Merkezi, ve KYK Gebze Yurt Müdürlüğü hep birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kan bağışına destek verdiler

09 Ocak 2017 Pazartesi 15:06

Spor Bakanlığının Gebze'deki temsilcileri bu kutlu görevde her zaman olduğu gibi en öndeki yerini alırken kan bağışına İlçe Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan, KYK Yurt Müdürü Resul Kotan, Gençlik Lideri Ekrem Tüyyüz ve Gençlik spor elemanları katıldı.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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SporKan BağışıDestekGençlk MerkeziKampanya
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