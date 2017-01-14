KAPALI SPOR SALONU!

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovalı gençlerin spor aktivitelerini daha rahat yapmaları için hazırlandığını dile getirdi.

RESMİ AÇILIŞ YAPILACAK

Dilovası Belediyesi’nin girişimleri ile İl Spor Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptığı Kapalı Spor Salonu açılışa hazırlanıyor. 2014 Mayıs ayında yapımına başlanan ve geçtiğimiz aylarda tamamen bitirildi. Dilovası Belediyesi’nin girişimleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çok amaçlı kapalı spor salonu içerisinde soyunma odaları, tuvaletler, duş kabinler, voleybol, basketbol başta olmak üzere salon sporları için uygun dizayn edilen ve öğrencilerle gençlere yönelik tribünleri ile dikkat çeken Mimarsinan Mahallesi Kapalı Spor Salonunun önümüzdeki günlerde resmi açılışının yapılacağını kaydedildi.





ÇOCUKLARIMIZI SPORA YÖNELTMELİYİZ

Dilovası’nda yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan Kapalı Spor salonu hakkında açıklamalarda bulunan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovalı gençlerin spor aktivitelerini daha rahat yapmaları için hazırlandığını dile getirdi. Toltar, “Spor faaliyetleri çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Sağlıklı ve nitelikli gençlerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan sporun gelişmesi ve geliştirilmesini çok önemsiyorum. Özellikle Dilovası ilçemizde çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönlendirilmesi için Dilovası Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz.

ÇOCUKLARIMIZ BAŞARILARINA BAŞARI KATACAK

Verdiğimiz destekler ile ilçemizde ki gençlerin ne kadar başarılı olduklarını her geçen gün alınan başarılar ile görmekteyiz. İnşallah yeni açılacak olan çok amaçlı spor salonumuzda çocuklarımız daha iyi koşullarda spor yapma imkanı bulacak, yeteneklerini geliştirecek ve başarılarına başarı katmaya devam edecektir. Spor salonumuzun yapımında büyük emek veren İl Spor Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”dedi.



Refik Sıla GÜVENÇ