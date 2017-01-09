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Kar futbolu esir aldı!

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı futbolu da vurdu.

Kar futbolu esir aldı!

09 Ocak 2017 Pazartesi 10:17

 Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(KASKF), olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi, Pazar ve bugün oynanacak tüm amatör maçlar ileri bir tarihe erteledi. Olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha sürmesi beklenirken KASKF’tan yapılan açıklamaya göre, “İlimizdeki yoğun kar yağışı sebebiyle 07-08-09 Ocak 2017 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak olan tüm Amatör Futbol Müsabakaları Futbol İl Temsilciliği tarafından ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Detaylı program Salı günü verilecektir. Bu müsabakalar erteleme müsabakası statüsünde oynatılacağından sonradan çıkan lisanslı sporcular oynatılmayacaktır.” İfadesi kullanıldı.

Mustafa Ulaş 

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