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KARATE ŞAMPİYONASI KOCAELİ'DE TAMAMLANDI

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası ilimiz Kartepe ilçesinde yapıldı.

KARATE ŞAMPİYONASI KOCAELİ'DE TAMAMLANDI

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:16

49 ilden 387 takım ve 1780 sporcunun katıldığı Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde heyecanlı sahneler yaşandı. Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakaların ilk gününde kata dalında kupalar sahiplerini buldu.


Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın ilk gününde dört kategoride kupalar sahiplerini buldu. Büyük erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, büyük kadınlarda İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü zirveye çıktı.


Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde ümit genç kızlar takım kumitede Tuzla Belediyespor, ümit genç erkekler takım kumitede Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde ümit gençler takım kumitede kupalar sahiplerini buldu. Ümit genç kızlar takım kumitede Tuzla Belediyespor şampiyon olurken, ümit genç erkekler takım kumitede Bursa Büyükşehir Belediyespor zirveye çıkmayı başardı.


Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın son gününde erkeklerde Kağıthane Belediyesispor, kadınlarda ise Kocaeli BŞB Kağıtspor şampiyonluğa ulaştı.


Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nın son gününde erkekler ve kadınlar kumitede kupa heyecanı yaşandı. 56 takımın katıldığı kadınlar takım kumitede Kocaeli Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğa uzanırken, 66 takımın mücadele ettiği erkekler takım kumitede geçen ay kadrosunu milli sporcularla güçlendiren Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü zirveye çıktı.


Kadınlar takım kumite finalinde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nü mağlup eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Bu kategoride İstanbul Büyükşehir Belediye Spor ve Erdal Özcan Spor Kulübü üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası’nda dereceye giren kulüplerin sporcularına kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar takdim etti.

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