Karate takımı kupa ve madalyaları sildi süpürdü





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iller arası karate ligi final müsabakalarına İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Çayırova Belediyesi karate takımı 30 sporcu ile finallerde Çayırova’yı temsil etti. Turnuva heyecan dolu maçlara sahne olurken Çayırova Belediyesi karate takımı kazandığı 24 kupa ve 25 madalya ile adından söz ettirdi. Sporcular bireyselde 6 kez kürsünün zirvesine çıkıp 6 altın madalya kazanırken, ayrıca 7 gümüş madalya ve 12 bronz madalya kazandı.



7 GÜNDE 39 KUPA

Spor kenti Çayırova’da başarı rüzgarları esmeye devam ediyor. 2023 senesine hızlı giriş yapan karate takımı 7 gün içerisinde tekrar edilmesi zor bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta yapılan Bursa iller arası karate liginde 15 kupa kazanan sporcular, 1 hafta sonra Kocaeli’de 24 kupa kazandı. 1 hafta süre içerisinde 39 kupa kazanan Çayırova Belediyesi karate takımı rekorlarına bir yenisini daha ekledi.