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Karateciler Avrupa’da fırtına estirdi!

Kağıtspor’lu başarılı karateciler Avrupa arenasında ilimizi başarı ile temsil ettiler.

Karateciler Avrupa'da fırtına estirdi!

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:34

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu milli karateciler, karatede yılın ilk büyük organizasyonu olan Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Avrupa Karate Şampiyonasından başarı ile döndü. Başarılı karateciler şampiyonadan 4 Avrupa 3.’lüğü, 2 de Avrupa 5.’liği elde ederek büyük bir başarı elde etti. Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen genç karatecilerimiz karate camiasından büyük övgü aldı.

 

ALT YAPIDAN 7 SPORCU

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde yapılan Gençler, Ümitler ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası 53 ülkeden 1155 sporcu katılımı ile gerçekleştirildi. Şampiyonaya Büyükşehir Kağıtspor’lu 7 Altyapı sporcusu Kocaeli’yi temsilen milli takımda yer aldı.

 

ÖMER’DEN BRONZ MADALYA

Şampiyonada milli takım adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu Ömer Özer 21 yaş altı erkekler kumite 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonada başarılı maçlar çıkaran ve repesaj finalinde Azeri Hummat Bakhshaliyev'i 0-0 biten maçta hakem kararıyla mağlup eden Ömer Abdürrahim Özer, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

 

RABİA İLK AVRUPA DERECESİNİ KAZANDI

21 yaş altı bayanlar kumite +68 kiloda mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Rabia Şentürk ise üçüncülük maçında, Belçikalı Ophelie Mulolo'yu 2-0 yendi. Bronz madalya kazanan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarısına ulaştı.

 

SİMAY İLK KEZ AVRUPA ARENASINDA

Genç bayanlar kumite 53 kilo mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Simay Tokcan ise repesaj finalinde karşılaştığı Belaruslu Anastasiya Trafimava'yı 7-0 mağlup etti. Milli karateci, bronz madalya kazanarak yine kariyerinin en büyük başarısına ulaşmış oldu.

 

MERTEN İLK DERECE

Ümit erkekler kumite 52 kiloda Mert Halıcı, Makedon Matej Belistojanoski’yi 1-0 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karateci, Avrupa Şampiyonası kariyerinin ilk madalyasına Budapeşte’de ulaştı.

 

SUEDA VE KADİR 5. OLDULAR

Avrupa arenasında ilimizi temsil eden bir diğer Kağıtsporlu sporcular Ümitler +54 kg mücadele eden Sueda Özdemir ve Ümitler -63 kg’da mücadele eden Kadir Kaan Bekler Avrupa 5.si olarak önemli bir başarı kazandılar.

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Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında
Kağıtsporlu 7 milli karateci Avrupa arenasında ülkemizi ve şehrimizi temsil edecekler.

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