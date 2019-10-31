Karateciler dünya şampiyonasından 2 gümüşle döndü

Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda 96 ülkeden ve 1557 sporcu mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ve milli takımı temsil eden Ömer Abdurrahim Özer ve Gülsen Demirtürk U21 Şampiyonası’ndan 2 gümüş madalya elde etti.

GÜLSEN’DEN GÜMÜŞ MADALYA

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası’nda Türkiye Karate Milli Takım adına U21 Bayan Kumite 55 Kg’da yarışan Gülsen Demirtürk finalde karşılaştığı Şilili rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde Türkiye, Balkan ve Avrupa dereceleri bulunan Gülsen Demirtürk başarıları arasına dünya derecesini de eklemiş oldu.

ÖMER ÖZER DÜNYA 2.’Sİ

Şili’de düzenlenen 21 yaş altı dünya karate şampiyonasında 67 Kg’da tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen sporcu Ömer Abdurrahim Özer de zorlu müsabakaların ardından finale çıkmayı başardı. Özer Kazak rakibine 2-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.