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Karatede ÇESK rüzgarı

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli Anadolu Yıldızları Karate İl Şampiyonası’nda ÇESK rüzgarı esti.

Karatede ÇESK rüzgarı

05 Şubat 2020 Çarşamba 16:08

 ÇESK, 180 sporcunun katıldığı turnuvayı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı.

Turnuva sonrası açıklama yapan ÇESK başkanı ve eski milli sporcu Hasan Akan ,”Yarışmaya katılan ve madalya alarak başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca  antrenörümüz Hazım Özdemir ve bu güzel çocuklarımızın velilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Müsabakalarda Batıkan Gökbulak ve Utku Şahin’in altın, Bahadır Yüksel , Muhammet Akif Türetken ve Hüseyin Can Arslan’ın gümüş, Semih Erkuş, Mehmet Ali Mert, Batuhan Aslan, Amine Feyza Çakmak ve Rodi Berat Ağırbaş’ın bronz madalya ile Çayırova’ya dönmesi spor camiasında da sevinçle karşılandı.

 

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Anahtar Kelimeler
çayırovaGençlerbirliğiÇESK U-15SporFutbol
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