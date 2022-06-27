KARATEDE DARICA RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Olimpiyat havasında gerçekleşen ve 4 yılda bir yapılan Akdeniz Oyunları’nda Darıca Belediyesi’nin Milli Yıldızı Eray Şamdan altın madalyanın sahibi oldu. Akdeniz Oyunları’na da damga vuran A Milli Takımın başarısında aslan payı, kamp döneminde Darıca’nın kapılarını açarak destekleyen Muzaffer Bıyık Başkanlığındaki Darıca Belediyesi’nin oldu.

Darıca’nın gururu Eray Şamdan’dan tarihe geçen bir başarı daha. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Yıldızı Eray Şamdan, Cezayir’de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda Karate Branşında ülkemize Altın Madalya kazandırdı. Hafta sonu açılışı gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları’nda, Türkiye’nin ilk Altın madalyası Darıcalı Milli sporcumuzdan geldi. Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkan Şamdan, rakiplerine tatamiyi dar ederek kariyerinin ilk Akdeniz Oyunları Şampiyonluğuna kavuştu.

OLİMPİYAT, AVRUPA, AKDENİZ

Geçtiğimiz yıl Tokyo’da gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye tarihinin ilk Olimpiyat Madalyasını getiren Şamdan, geçtiğimiz ay da Gaziantep’te yapılan Avrupa Karate Şampiyonası’nda Altın madalyanın sahibi olmuştu. Genç yıldızımız Avrupa Şampiyonluğu’nun sevincini yaşarken, kariyerine bir de Akdeniz Oyunları Altın Madalyası ekledi. 4 yılda bir düzenlenen ve Olimpiyat havasında gerçekleşen Akdeniz Oyunları’nda yüz akımız olan Şamdan, kategorisinde rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi.

DARICA’DA HAZIRLANIP AKDENİZ’DE ESTİLER

Karate A Milli Takımı ve DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan gözetiminde turnuvaya katılan Millilerin bu başarısı, Türk Karatesi’nde Darıca’nın ağırlığını ve başarısını bir kez daha gösterdi. Altın madalya sonrası büyük bir sevinç yaşayan Teknik Direktör Adnan Şamdan, haklı bir gurur yaşadı. Milli sporcularımızla güzel bir uyum yakaladıklarını ve bu uyumun başarıyı da tetiklediğini ifade eden Adnan Şamdan, dünyanın her yerinde Türkiye’nin gücünü hissettirmeye devam edeceklerini söyledi. Şamdan, “Bizleri bu organizasyonda yalnız bırakmayan başta Federasyon başkanımız Aslan Abid Uğuz, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan, kamp döneminde bizlere imkan sağlayarak A Milli Takımımızı Darıca’da ağırlayan Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’a, bölgemizin gençlerine destek vererek şampiyonluklarına katkı sunan Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül ve sevincimizi paylaşan herkese teşekkür ederiz.” dedi.

BIYIK: “SEVİNÇLİ VE GURURLUYUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuyu tebrik ederek mutluluğunu paylaştı. Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak sporun birçok branşına yatırım yapıyoruz. Tabi karate bizim en başarılı olduğumuz branşlardan biri. Eray kardeşimizle ne kadar gurur duysak az. Olimpiyatlardaki başarısının ardından geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonluğunu da kazanan Eray, başarısını Akdeniz Oyunlarındaki altın madalya ile taçlandırdı. Bir kez daha genç sporcumuzu ve antrenörümüzü, kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.