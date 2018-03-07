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Kardeş Pası

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan organizasyon Mehmet Baturalp anısına düzenlenecek

Kardeş Pası

07 Mart 2018 Çarşamba 10:33

 Kardeş Pası Basketbol Turnuvası Nisan’da yapılacak

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geçen yıl büyük ilgi gören Kardeş Pası Basketbol Turnuvası’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. Ortaokul ve lise düzeyinde kız ve erkek kategorilerinde müsabakalara evsahipliği yapacak olan turnuva, Atatürk Spor Salonu’nda 3 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

 

MEHMET BATURALP ANISINA

Kardeş Pası organizasyonu geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Türk basketbolunun duayen ismi Mehmet Baturalp anısına düzenlenecek.

 

BASKETBOL ŞOV RENK KATACAK

Müsabakaların arasında ise basketbol şov ekibi düzenleyeceği gösteri ile organizasyona renk katacak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 23 MART

Öğrenciler yarışmanın başvuru formlarına www.sporkentikocaeli.com adresi üzerinden ulaşabilecek. Doldurulacak olan başvuru formları daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Vinsan Tesisleri içinde yer alan Spor Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. Başvuru süresi 23 Mart Cuma günü sona erecek.

 

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