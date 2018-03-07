Kardeş Pası Basketbol Turnuvası Nisan’da yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geçen yıl büyük ilgi gören Kardeş Pası Basketbol Turnuvası’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. Ortaokul ve lise düzeyinde kız ve erkek kategorilerinde müsabakalara evsahipliği yapacak olan turnuva, Atatürk Spor Salonu’nda 3 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.