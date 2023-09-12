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Kartepe Yaz Spor Okulları'ndan 3 bin öğrenci faydalandı

Kartepe Yaz Spor Okulları'ndan yaz tatili boyunca 3 bin öğrenci faydalandı.

Kartepe Yaz Spor Okulları'ndan 3 bin öğrenci faydalandı

12 Eylül 2023 Salı 10:56

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Yaz Spor Okulları'nda çocuklar voleybol, güreş, basketbol, karate, futbol, su kayağı, tenis, jimnastik, geleneksel okçuluk, boks, halk oyunları ve yüzme dallarında yaz boyunca eğitim aldı. Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşından bin 600, futboldan 400, su kayağından 80, güreşten 50, karateden 80, voleyboldan 300, basketboldan 200, halk oyunlarında 100, geleneksel okçuluktan 20, tenisten 20, cimnastikten 120 ve boks kurslarından 30 öğrenci ücretsiz faydalandı.

Yaz Spor Okulları'na yoğun katılım olduğunu ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu yaz sezonunda kurslarımıza yoğun katılım oldu. Spor yapan gençlerimizin artması bizi mutlu ediyor. Geleceğimizin Kartepe'sini sağlıklı, iyi eğitim almış gençlerimizle kuracağız. Yapılan her yatırım geleceğimiz olan gençlerimiz içindir" dedi.



İHA
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