Kartepe'de Nefes Kesen Bisiklet Yarışı

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nda Türkiye genelinden 400 sporcu mücadele etti.

Kartepe Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı büyük heyecan ve çekişmeye sahne oldu. 15 kategoride yapılan mücadele de 400 sporcu yarıştı.

Akyüz Startı Verdi

Kartepe Belediyesi önünde Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz tarafından startı verilen yarışta 24 km boyunca sporcular zorlu parkurda mücadele ettiler.

15 Kategoride Mücadele

3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışmasında sporcular erkekler 14-18 Genç, 19-29 Büyük, 30-34 master, 35-39 yaş, 40-44 yaş, 45-49 yaş, 50-54 yaş, 55-59 yaş, 60-64 yaş, 65 ve üstü, kadınlar 14-18 genç, 19-29 büyük, 3034 master, 35-39 yaş ve 40 ve üstü kategorisinde mücadele ettiler.

Akyüz Teşekkür Etti

Kartepe’nin doğal güzelliklerinin yanı sıra zorlu parkurlarında mücadele eden sporculardan yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz “Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’ın il dışında olmasından dolayı yarışmaya katılamadı. Sizlere kendisinin selamlarını iletiyorum. Burada mücadele eden bütün sporcularımızı gönülden tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.

3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışında;

19-29 Kategorisinde; Timur Öztoprak birinci, Mehmet Gündüz, Nurettin Emre Oruç üçüncü oldu.

14-18 Kategorisinde; Ediz Ateş birinci, Arda Tekirdağ ikinci, Taha Eren Coşgun üçüncü oldu.

30-34 Master Erkek Kategorisinde; Murat Güç birinci, Eyüp Durgun ikinci, Melih Özer üçüncü oldu.

35-39 Master Erkek Kategorisinde; Gökhan Uzuntaş birinci, Serhat Yılmaz ikinci, Fatih Aydın üçüncü oldu.

40-44 Master Erkek Kategorisinde; Şevket Gülmez birinci, Yunus Özdemir ikinci, Oğuz Özçelik üçüncü oldu.

45-49 Master Erkek Kategorisinde; Ataman Şekerci birinci, Mehmet Bahattin Taşkın ikinci, Timur Nizam üçüncü oldu.

50-54 Master Erkek Kategorisinde; Mustafa Kürşat Akın birinci, Mustafa Yıldız ikinci, Murat Öztürk üçüncü oldu.

55-59 Master Erkek Kategorisinde; Zafer Yalın birinci, Mahmut Mehmet Mabruk ikinci, Erhan Sarıkaya üçüncü oldu.

60–64 Master Erkek Kategorisinde; Ali Rıza Fırıncı birinci, Harun Ertuğrul ikinci, Refik Zekayi Diri üçüncü oldu.

65 ve üstü Kategorisinde; Altan Tatlıses birinci, Ahmet Hidayet Akyütek ikinci, Kudret Fazlı Kurtcebe üçüncü oldu.

14-18 Genç Kadın Kategorisinde; Hatice Buse Ertekin birinci, ikinci Mürya Karayel, Zeynep Esma Erdoğan üçüncü oldu.

30-34 Master Kadın Kategorisinde; Kübra Sinem Sayer birinci, Begüm Şube İsli ikinci, Özge Uzun üçüncü oldu.

35-39 Master Kadın Kategorisinde; Şeniz Pamuk birinci, Arzu Sağnak ikinci, Zeynep Karakuş üçüncü oldu.

40 yaş ve üzeri Kategorisinde; Buket Demirci birinci, Duygu Avşaroğlu ikinci ve Ayşe Akgündüz üçüncü oldu.

AKYÜZ – Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, 19-29 Kategorisinde; birinci olan Timur Öztoprak, ikinci olan Mehmet Gündüz ve üçüncü olan Nurettin Emre Oruç ödüllerini verdi.

GENÇ – Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, 14-18 Genç Erkek Kategorisinde birinci olan Ediz Ateş, ikinci Arda Tekirdağ, üçüncü olan Taha Eren Coşgun’a ödüllerini verdi.

KADIN – Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz, 14-18 yaş Genç Kadın Kategorisinde birinci Hatice Buse Ertekin, ikinci Mürya Karayel, üçüncü olan Zeynep Esma Erdoğan’a madalyalarını verdi.

FİLİZ – Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, 30-34 Master Erkek Kategorisinde birinci Murat Güç, ikinci Eyüp Durgun ve üçüncü olan Melih Özer’e ödüllerini verdi.

MASTER- Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, 35-39 Master Erkek Kategorisinde birinci Gökhan Uzuntaş, ikinci Serhat Yılmaz ve üçüncü olan Fatih Aydın’a ödüllerini verdi.

START – 3.Kartepe Bisiklet Tırmanma Yarışı’nın startını Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz verdi.



BHA