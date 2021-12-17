KARTEPELİ MİRAY DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDU





24 Kasım – 03 Aralık tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 15 yaş altı bayanlar 60 kg sağ kolda Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak beşinci olarak güzel bir başarıya imza attı.





BAŞARILI SPORCU

Başarılarla dolu spor geçmişi olan, Kartepe Nusretiye Mahallesi’nde ikamet eden Aktoprak, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ikinci olarak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Ercan Çelik’in antrenörlüğünde bilek güreşi sporuna başlayan Aktoprak, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatına devam ediyor.





KOCAMAN’DAN TEBRİK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin başarıları bizlerin her zaman gurur kaynağıdır. Dünya genelinde bir çok seçkin sporcu arasında bizimde sporcularımızın yer alması bizleri her zaman mutlu etmektedir. Romanya’da düzenlenen şampiyonada güzel bir başarı elde eden sporcumuz Miray Aktoprak’ı, hocası ve ailesini gönülden tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.