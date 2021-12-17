SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARTEPELİ MİRAY DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDU

Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dünya beşincisi oldu.

KARTEPELİ MİRAY DÜNYA BEŞİNCİSİ OLDU

17 Aralık 2021 Cuma 09:33


24 Kasım – 03 Aralık tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda 15 yaş altı bayanlar 60 kg sağ kolda Kartepe Belediyesporlu Miray Aktoprak beşinci olarak güzel bir başarıya imza attı. 


BAŞARILI SPORCU

Başarılarla dolu spor geçmişi olan, Kartepe Nusretiye Mahallesi’nde ikamet eden Aktoprak, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda ikinci olarak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Ercan Çelik’in antrenörlüğünde bilek güreşi sporuna başlayan Aktoprak, Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatına devam ediyor.


KOCAMAN’DAN TEBRİK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Gençlerimizin başarıları bizlerin her zaman gurur kaynağıdır. Dünya genelinde bir çok seçkin sporcu arasında bizimde sporcularımızın yer alması bizleri her zaman mutlu etmektedir. Romanya’da düzenlenen şampiyonada güzel bir başarı elde eden sporcumuz Miray Aktoprak’ı, hocası ve ailesini gönülden tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.   

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güreşçiler Kahramanmaraş’ta Kürsü İçin Mücadele Edecek Güreşçiler Kahramanmaraş’ta Kürsü İçin Mücadele...
Futbol: Spor Toto 1. Lig- Altınordu: 3 - Kocaelispor: 2 Futbol: Spor Toto 1. Lig- Altınordu: 3 - Kocaelispor:...
ÇESK Sporcusu Türkiye 6.sı ÇESK Sporcusu Türkiye 6.sı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının...
Güreşçiler Gelecek Vadediyor Güreşçiler Gelecek Vadediyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Güreşçiler Kahramanmaraş’ta Kürsü İçin...
Büyükşehir Kağıtspor ’un başarılı pehlivanları Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek

Haberi Oku