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KARTEPE’NİN GURURU AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları'nda mindere çıkan özel sporcularımızdan Kartepeli Doğukan Coşar judo branşında altın madalya kazanarak, İtalya’da Ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

KARTEPE'NİN GURURU AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

07 Ekim 2021 Perşembe 11:18


İtalya'nın Ferrara şehrinde başlayan 2021 Down Sendrom Avrupa Oyunları’nda milli judocular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya kazandı.


KARTEPE’NİN GURURU

Kartepe’nin Acısu Mahallesi’nde ikamet eden Doğukan Coşar T21 ve Talha Ahmet Erdem T23 kategorisinde 81 kiloda, altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldular.


KOCAMAN TEBRİK ETTİ

Doğukan Coşar’ı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Avrupa Judo Şampiyonu olarak İtalya’da Ay Yıldızlı Bayrağımızı dalgalandıran Kartepemizin gururu Doğukan kardeşimi gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.


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