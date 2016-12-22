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Kayserispor: 3 Darıca GB: 1

Darıca G.B Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a deplasmanda 3-1 yenilerek evine döndü.

Kayserispor: 3 Darıca GB: 1

22 Aralık 2016 Perşembe 22:16

 Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk gol 24. dakikada geldi. Kayserispor'un genç golcüsü Furkan Yaman'ın attığı sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Darıca Gençlerbirliği 66. dakikada Sinan Turan'ın golüyle maça beraberliği getirdi. Maç boyunca rakibine direnen Darıca Gençlerbirliği 85. dakikada defansta hata yaptı ve Kayserispor bu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mijailovic penaltıyı gole çevirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Murat Duruer'in golüyle Kayserispor temsilcimiz  Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Kayserispor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarttı. D.G.Birliği ise grupta puanla tanışamadı.

 

Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Serdar Diyadın xx, Cemal Bingül xx
Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım xx, Anıl Karaer xx, Levent Gülen xx, Kubilay Sönmez xx (Sow dk. 61 xx), Mert Özyıldırım xx, Umut Sönmez xx (Mijailovic dk. 40 xx), Furkan Yaman xx (Soares dk. 74 x), Mert Ilıman xx, Murat Duruer xx, Stevanovic xx, Traore xx
Yedekler: Ahamada, Can, Onur, Devlet Karataş
Teknik Direktör: Ertuğrul Seçme


Darıca Gençlerbirliği: Veysel Boz xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Alper dk. 81 ?), İlyas Yılmazer xx, Aziz Kızılgün xx, Serhan Yılmaz xx (Gaffar dk. 63 x), İhsan Uğur Göktaş xx, Hayrullah Bilazer xx
Yedekler: Gökhan, Selçuk, Emre, Gökhan
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Goller: Furkan Yaman (dk. 24), Mijailovic (dk. 84 pen.), Murat Duruer (dk. 90+4) (Kayserispor), Sinan Turan (dk. 65) (Darıca Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: İlyas, Cem Tosun (Darıca Gençlerbirliği) 

 

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Anahtar Kelimeler
Kayserispor: 3 Darıca GB: 1
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