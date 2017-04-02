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K.Çeşme yarım düzine 6-0

K.Çeşme yarım düzine 6-0

K.Çeşme yarım düzine 6-0

02 Nisan 2017 Pazar 14:58

İkinci Amatör Küme H Grubunda Köşklüçeşmespor fırtına devam ediyor. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Genç Kale ile karşı karşıya gelen Köşklüçeşmespor sahadan 6-0’lık farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

FARKLI KAZANDI

İkinci Amatör Küme H Grubunda Köşklüçeşmespor yoluna devam ediyor. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Köşklüçeşmespor, Genç Kale karşısında kolay kazandı. Ligde fırtına gibi esen Köşklüçeşmespor sahadan 6-0’lık farklı galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçın tamamında etkin olan Köşklüçeşmespor, zayıf rakibi karşısında zorlanmazken istediği skoru alarak liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı.

21 PUANA YÜKSELDİ

Genç Kale karşısında ofansif anlamda çok iyi işler yapan Köşklüçeşme farklı kazanırken 21 puana ulaşmayı başardı. Futbol severlerin ilgi gösterdiği karşılaşmada rahat kazanan Köşklüçeşme kalan maçlarına odaklanırken zirve keyfine devam etti. Gen Kale ise bu hafta da puan alamazken maç sonunda üzülen taraf oldu. Hafta içinde Köşklü Çeşme ile Çayırova Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. 
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Anahtar Kelimeler
K.Çeşme Yarım Düzine 6-0
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