K.Çeşme yarım düzine 6-0

İkinci Amatör Küme H Grubunda Köşklüçeşmespor fırtına devam ediyor. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Genç Kale ile karşı karşıya gelen Köşklüçeşmespor sahadan 6-0’lık farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.
FARKLI KAZANDI
İkinci Amatör Küme H Grubunda Köşklüçeşmespor yoluna devam ediyor. Gebze Metin Oktay Stadında oynanan karşılaşmada Köşklüçeşmespor, Genç Kale karşısında kolay kazandı. Ligde fırtına gibi esen Köşklüçeşmespor sahadan 6-0’lık farklı galibiyetle ayrılmayı başardı. Maçın tamamında etkin olan Köşklüçeşmespor, zayıf rakibi karşısında zorlanmazken istediği skoru alarak liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı.
21 PUANA YÜKSELDİ