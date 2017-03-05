K.Çeşme’de “Barış’ var 4-3

2.Amatör Kume’de 4.Hafta geride kalırken, Köşklüçeşmespor- B.Yavuzselimspor maçı nefesleri kesti. Gurubun zirve mücadelesi yapan iki takımının zorlu karşılaşmasında gülen taraf K.Çeşmespor oldu. İlk yarısı 1-1 karşılıklı atılan gollerlerle kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkan K.Çeşmespor’un gol kralı futbolcusu Barış, maçın skorunu da tayin eden isim oldu. Tecrübeli golcü, ilk yarıda penaltıdan 1, ikinci yarıda da ikisi uzak mesafeden attığı 3 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Karşılaşmayı K.Çeşmespor 4-3 kazanarak puanını 9’a çıkarttı.

Bu maçta K,Çeşmespor’da Barış başta olmak üzere Yüşa, Murat, Atilla ve kaleci Mikail takımlarının galibiyete ulaşmasında pay sahibi oldular.

SON DAKİKADA OLAYLAR ÇIKTI

Maçın sonları oynanırken, maç içerisinde gergin olan Yavuzselimspor’lu bazı oyuncular, K.Çeşmespor yedek kulübesine saldırdılar. Bir anda karışan ortam emniyet güçlerinin araya girmesi ile güçlükle önlenebildi. Maçı uzatmalara bile götürmeden bitiş düdüğünü çalan hakem triosu da soyunma odalarına gittiler. Yavuzselimspor taraftarlarının maç çıkışında da bazı K.Çeşmespor’lu futbolculara saldırması ortaya çirkin görüntülerin çıkmasına sebep oldu