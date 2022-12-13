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Kırılması Zor Rekorun Sahibi Kağıtspor

Kocaeli’nin Kağıtspor’lu judocuları yeni bir rekorun sahibi

Kırılması Zor Rekorun Sahibi Kağıtspor

13 Aralık 2022 Salı 15:10


 

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Mix 1. Liginde gelenek bozulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı sporcuları Ümitler Ligini zirvede tamamladı. Kağıtspor’lu judocular bu başarıyı üst üste 4. kez elde ederek, kırılması zor bir rekora imza attı.

 

ÜST ÜSTE 4. KEZ

İlk defa 2017 yılında düzenlenen müsabakaların bu yıl 4.’sü Amasya’da düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor‘un başarılı judocuları İstanbul, İzmir, Konya, Bursa gibi büyükşehirleri geride bırakıp, kırılması zor bir rekor elde ederek, üst üste 4. kez şampiyon oldu.

 

20 TAKIM MÜCADELE ETTİ

20 takımlı Spor Toto Judo Ümitler Mix 1. Ligi’nde final karşılaşmaları sonunda Kocaeli BBSK 57 puanla turnuvayı zirvede tamamladı ve birincilik kürsüsünde yer aldı. Kağıtspor‘un en yakın rakibi Konya BBSK 54 puanla elde etti. 48’er puan alan Manisa BBSK averajla, Konya Selçuklu Bl. SK üçüncülük kürsüsüne çıktılar. Şampiyonada Bursa Gemlik GSK, Balıkesir İDA SK, Sakarya Akdemir SK ile İstanbul BBSK küme düşen kulüpler oldu.

 

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Büyükşehir Kağıtspor Judocuları ligde yer alan tüm takımları yenerek namağlup şekilde şampiyonluğa uzandı ve üst üste 4. kez şampiyonluk kupasına ulaştı.

 

6 SİKLETTE 12 SPORCU ALTIN MADALYA KAZANDI

Şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor adına 48 kilogramda Şeyma Nur Yıldız ve Gizem Dinçer, 60 kilogramda Berkay Aydın ve Abdulsamet Çakır, 63 kilogramda Zehra Nur Kaya ve Şilan Ok, 81 kilogramda Yunus Yazgan ve 81 kilogramda Mehmet Pirantepe, +63 kilogramda İclal Koçum ve İrem Yanbul, +81 kilogramda Yusuf Kaan Engin ve Tunahan Tutar mücadele etti.

 









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