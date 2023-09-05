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Kıyasıya mücadeleyle süren Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Kocaeli Dağ Bisikleti Kupası Yarışları kıyasıya mücadeleyle sona ererken, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kıyasıya mücadeleyle süren Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Yarışları tamamlandı

05 Eylül 2023 Salı 13:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu Uluslararası Dağ Bisikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir'in Uluslararası Bisiklet Birliği UCI iş birliğiyle düzenlediği organizasyonda Türkiye geneli 36 kulüpten 152 sporcu pedal çevirdi. Kent Ormanı’nda yapılan yarışlar kıyasıya mücadeleyle geçti. Bisikletçiler yağmura rağmen iki özel parkurda zorlu etapları tamamlama başarısı gösterdi. Uluslararası yarışlarda 42 sporcu da toplam 4 kategoride uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için pedal bastı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından akredite edilen ve 2024 Paris Olimpiyatları’na puan veren yarışlarda dereceye giren sporcular, Türkiye’yi ilk defa bu kategorilerde uluslararası arenada temsil edecek.

Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.









İHA
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