Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Basketbol B Genç müsabakalarında il 3.’sü oldu

Beden eğitimi öğretmeni Recep Karaaslan’ın liderliğinde başarılı çalışmalarını sürdüren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, katıldığı müsabakalardan derecelerle dönmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol B Genç Müsabakalarında dönem boyunca başarılı bir performans sergileyen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, bu mücadelesini dereceyle taçlandırdı. Geçtiğimiz gün Kocaeli Fen Lisesi ile karşı karşıya gelen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, 58-43 biten maçın sonunda Kocaeli 3.’sü oldu.

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