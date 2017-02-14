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Kocaeli 3. sü oldu..

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı 3. oldu

Kocaeli 3. sü oldu..

14 Şubat 2017 Salı 15:02

 

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Basketbol B Genç müsabakalarında il 3.’sü oldu

Beden eğitimi öğretmeni Recep Karaaslan’ın liderliğinde başarılı çalışmalarını sürdüren Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, katıldığı müsabakalardan derecelerle dönmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol B Genç Müsabakalarında dönem boyunca başarılı bir performans sergileyen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, bu mücadelesini dereceyle taçlandırdı. Geçtiğimiz gün Kocaeli Fen Lisesi ile karşı karşıya gelen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Basketbol Takımı, 58-43 biten maçın sonunda Kocaeli 3.’sü oldu.

BAŞKANLARDAN MESAJ: KUTLUYORUZ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan, “Okul müdürümüz Özcan Bedel ve beden eğitimi öğretmenimiz Recep Karaaslan başta olmak üzere bu başarıda emeği geçen evlatlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Okulumuzun örnek uygulamaları ve başarılı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam edecektir” dedi.

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