Kocaeli Bşb Kağıtspor – Haremspor Maçının Ardından

TBL’de sezonun son maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Haremspor’a 106-85 mağlup oldu. Maçın ardından başantrenörler değerlendirmede bulundu.

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu’nun son maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Depomaxx Haremspor’a 106-85 mağlup oldu. Maçın ardından başantrenörler ve oyuncular karşılaşmayı ve sezonu değerlendirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Çok zor bir sezon. Geç kurulmamızın sebebi geçen yıl elimizdeki play-off kadrosundaki çocukların çok değer bulması. Onların çok ciddi fiyat farklarıyla transfere başlaması. Biz de daralan pazardan kurduğumuz takımla iyi bir noktaya kadar getirdiğimizi düşünüyoruz. Yabancı pazarından da geç yararlandık. Belli noktada savaşçı, mücadeleci yapımıza geldik. Öncelikle başkanıma, şube sorumluma, koordinatörüme ve siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizlere sabrettiniz ve kötü günde destek oldunuz. Kağıtspor bir markadır. Birinci günden beri söyledim; dokuzunculuk hep boştu. Oyuncularım farkına varamadılar, tecrübesizlik diyelim. Bu seviyedeki oraları görecek oyuncu grubu belki değil ama biz gelecek sene erken başlayıp ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz” dedi.

“Bu fark yenilir olmamalıydı, ona bozuldum”

Sakin kişiliğinin hatırlatılması ve maçtaki gergin görüntüsünün nedeninin sorulması üzerine ise Ahmet Murat Yolcu, “Hedefsizlik insanı üzüyor. Son dört maçtır, evet kazandık ama play-off’un avantajı bizdeydi. Oyuncularım farkına varamadılar. Bu insanı üzüyor. Her bir rekabette iyi olmamız lazım. Ona bozuldum. Bu fark yenilir olmamalıydı. Bu takım o takım değil. Hepimiz biliyoruz ama biz de yönetim ve staff olarak bir daha oturup değerlendireceğiz. Bu formayı son saniyeye kadar taşımak, Kocaeli’ye hizmet edecek oyuncu grubunu toplayacağız. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına hemen başlayacağız. Bütçemiz doğrultusunda en iyisini yapacağız. Harem’i de tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.

Adem Ören: “Amacımız play-off’a kalmaktı, başardığımız için mutluyuz”

Haremspor Başantrenörü Adem Ören, “Kocaeli Kağıtspor’u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Onlar için kazansalar da, kaybetseler de değişen bir şey yoktu ama iyi direnç gösterdiler. Maçın sonuna kadar maçın içinde kaldılar. Bizim play-off’a girmek için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Fenerbahçe ile ikili averaja kalmamamız gerekiyordu. Amacımız play-off’a kalmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Takımı tebrik ediyorum. Cuma günü Samsun’da play-off serisine başlayacağız. Bizim için zor bir sezondu. Niye? Lige son anda davetle gelmiştik. Amacımız ilk başta ligde kalmaktı. Bunu başardık. Daha sonraki haftalarda düzeni kurarak play-off hedefledik. Başardığımız için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Yürekten oynadılar, play-off’a kalmak istediler. Diğer takımlara da play-off’ta başarılar diliyorum. İnşallah sakatlıksız geçer” diye konuştu.

Murat Erensoy: “Bu sezondan dersler çıkaracağız”

Karşılaşmada 28 dakika süre alan ve Kağıtspor adına 16 sayı kaydeden Murat Erensoy, “Bir sezonun daha sonuna geldik. Bizim için yorucu ve uzun bir sezon oldu. İstediğimiz yerde bitiremedik. Her sezon bir tecrübe. Rakip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarım da ellerinden geleni yaptı. Bu sezondan ders çıkarıp diğer seneler üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Diğer takıma da play-off’ta başarılar diliyorum. Sağlıklı, sakatlıksız bir sezon geçti” şeklinde konuştu.

Tuğberk Gedikli: “Günübirlik geldiğimiz için ilk yarı konsantre olamadık”

Haremspor adına 36 dakika oyunda kalan ve takımına 12 sayılık katkı veren Tuğberk Gedikli, “Bizim için çok güzel bir maçtı. Buraya günü birlik geldik. Maçın ilk yarısı konsantre olmakta zorlandık. Ama bizim için play-off maçıydı ve kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Takımımı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Samsun ile eşleştik. Bir hafta sonra Samsun’a gidip ilk play-off maçımızı oynayacağız. İnşallah play-off’u en iyi yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA