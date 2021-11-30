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Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğinin başkanı Şerifi oldu

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğinde (KODOSK) Berna Ayakta Şerifi, yönetim kurulu başkanı seçildi.

Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğinin başkanı Şerifi oldu

30 Kasım 2021 Salı 15:58

Çukurbağ Mahallesi'ndeki dernek binasında gerçekleştirilen 10. olağan genel kurula 45 üye katıldı.

Onursal başkan Hakan Tanta'nın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, ana binadaki toplantı salonuna geçen yıl yaşamını yitiren üye Sinan Güneri'nin adının verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Dernek organlarının seçiminin yapıldığı genel kurulda yönetim kurulu asil üyeliğine Berna Ayakta Şerifi, Selvi Çınar, Yaşar Hülya Soykal, Meltem Bircan, İbrahim Kuşkonmaz, Mustafa Kara, Gül Sunay Afşar Işık, Tahir Turan Eroğlu ve Sinan Şahin, denetleme kurulu asil üyeliğine ise Volkan Severcan, Reyhan Nergis Arıcı ve Hakan Tanta seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri, Berna Ayakta Şerifi'yi oy birliğiyle başkan olarak belirledi.

Şerifi, görevini iki dönem başkanlık yapan Selvi Çınar'dan devraldı.




AA
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