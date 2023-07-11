SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Kırkpınar'ın Rövanşı Nefes Kesecek

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl 17.’nci düzenlenecek olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 15 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Kartepe’de Kırkpınar Başpehlivan’ı Yusuf Can Zeybek er meydanına çıkacak.

Kocaeli Kırkpınar'ın Rövanşı Nefes Kesecek

11 Temmuz 2023 Salı 12:48

Türkiye Şampiyonlarına ev sahipliği yapan Kartepe Belediyesi, büyük bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Kartepe Belediyesi’nin ata sporumuz olan yağlı güreşleri desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda yapılacak.

 
34 başpehlivan

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde düzenlenen güreşlerde 34 baş pehlivan olmak üzere 500 güreşçi er meydanına çıkacak. Kırkpınar Başpehivanı Yusuf Can Zeybek’ın yanı sıra finallerde rakibi olan 2013 Başpehlivanı İsmail Balaban, 2011-2012 Başpehlivan’ı Ali Gürbüz, 2015-2018 Başpehlivanı Orhan Okullu, Ertuğrul Dağdeviren, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Nedim Gürel, Kocaeli Büyükşehir Kağıstspor güreşçisi Faruk Akkoyun gibi birçok isim er meydanında yer alacak.

 

Kırkpınar'ın rövanşı

2023 yılında yapılan Kırkpınar Yağlı güreşlerinin final mücadelesinde Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban kıyasıya mücadele ettiler. Bu mücadele sonrasında 662. Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu. Bu mücadelesinin rövanşı Kartepe’de yapılacak. Kartepe 17.Yağlı Güreşleri 13 kategoride mücadele edecek. Tüm güreş severleri ve Kartepeli hemşehirlerini davet eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizin geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşlerine tüm halkımızı bekliyoruz. 34 başpehlivanın yanı sıra 500 pehlivanımız er meydanına çıkacak” dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Milli basketbolcu Oğuz Savaş, Çayırova’da Milli basketbolcu Oğuz Savaş, Çayırova’da
Derince'de Yüzme Bilmeyen Kalmayacak Derince'de Yüzme Bilmeyen Kalmayacak
Darıca'nın Genç Sporcuları Fırtına Gibi Darıca'nın Genç Sporcuları Fırtına Gibi
Cirit Şöleni Nefesleri Kesti Cirit Şöleni Nefesleri Kesti
Emirhan Bulut Milli Takımda Emirhan Bulut Milli Takımda
İzmit'te yüzme bilmeyen kalmayacak İzmit'te yüzme bilmeyen kalmayacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Milli basketbolcu Oğuz Savaş, Çayırova’da
Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, tecrübeli...

Haberi Oku