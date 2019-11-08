KOCAELİ OLİMPİYAT YILDIZLARI CİMNASTİK KULÜBÜ TOPLANTISI

Türkiye’nin en önemli cimnastik kulüplerinden biri olarak türk cimnastiğine büyük değerler katan Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü her yıl sezon başında gerçekleştirmiş olduğu ‘’Veli-Kulüp Toplantıları’’ görüşmelerinin 2019-2020 ayağını gerçekleştirdi.

Kulüp bünyesinde 1,5-2-2,5 yıl kadar düzenli bir şekilde kulüp kuralları çerçevesinde cimnastik hayatlarına devam ederek gelişim gösteren ve aerobik cimnastik takımları, artistik cimnastik bayan takımları, artistik cimnastik erkek takımları ve tüm branşların alt yapılarına seçilen sporcuların aileleri ve kulüp tarafından görevlendiren antrenörlerin katılımıyla gerçekleşen toplantı programı kulübün eğitim destekçisi ve paydaş kurumu Kale Okulları’nda gerçekleşti…

100’ün üzerinde velinin katıldığı ve Kale Okullarının velilere özel akşam yemeği programıyla başlayan toplantılar genel toplantı, guruplarla özel toplantılar ve bireyselsel özel toplantılarla devam etti. Kale Ortaokulu Müdürü Yüksel İnce, İlkokul Müdür Yardımcısı Cem Dalman, kulüp sporcularıyla başarılı çalışmalar yapan Uzman Diyetsiyen Hilal Batmaz ve Uzman Psikolog Hilal Şirin ve kulübün sağlıkta çözüm ortağı İzmit Aile Konak Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Sibel Paçalı katılım sağladı…

Düzenli, sağlıklı ve sistemsel bir çalışmanın önemini vurgulayan Kulüp Başkanı Tolga Havuç: ‘Siz kıymetli velilerimiz; evlatlarınız sporcu olarak yetişiyor yada Türkiye şampiyonalarında yarışıyorsa öncelikle kendinizle ve evlatlarınızla gurur duymalısınız. Olimpiyat yıldızları evlatlarınızın en büyük destekçisi olacaktır. 2028’in temellerini atıyoruz’ Dedi.













