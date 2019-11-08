KOCAELİ OLİMPİYAT YILDIZLARI CİMNASTİK KULÜBÜ TOPLANTISI

100’ün üzerinde velinin katıldığı ve Kale Okullarının velilere özel akşam yemeği programıyla başlayan toplantılar genel toplantı, guruplarla özel toplantılar ve bireyselsel özel toplantılarla devam etti. Kale Ortaokulu Müdürü Yüksel İnce, İlkokul Müdür Yardımcısı Cem Dalman, kulüp sporcularıyla başarılı çalışmalar yapan Uzman Diyetsiyen Hilal Batmaz ve Uzman Psikolog Hilal Şirin ve kulübün sağlıkta çözüm ortağı İzmit Aile Konak Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Sibel Paçalı katılım sağladı…
Düzenli, sağlıklı ve sistemsel bir çalışmanın önemini vurgulayan Kulüp Başkanı Tolga Havuç: ‘Siz kıymetli velilerimiz; evlatlarınız sporcu olarak yetişiyor yada Türkiye şampiyonalarında yarışıyorsa öncelikle kendinizle ve evlatlarınızla gurur duymalısınız. Olimpiyat yıldızları evlatlarınızın en büyük destekçisi olacaktır. 2028’in temellerini atıyoruz’ Dedi.