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Kocaeli Şampiyonu İlim Koleji

Okullar Arası Küçükler Tenis İl Birinciliği Müsabakaları İzmit Tenis Spor Kortlarında 26 Şubat-01 Mart 2018 Tarihleri arasında yapıldı.

Kocaeli Şampiyonu İlim Koleji

05 Mart 2018 Pazartesi 10:01

İLİM KOLEJİ KOCAELİ BİRİNCİSİ OLDU
KÜÇÜKLER TENİS İL BİRİNCİSİ İLİM KOLEJİ
        
       Darıca Özel İlim Eğitim Kurumları tüm rakiplerini yenerek Kocaeli İl 1(Birincisi) oldu. Kupalarını İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut takdim etti.
      Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Akcan, ‘’ ’Tenis, bireyin el-göz koordinasyonunu sağlama, hızlı düşünme, vücut reflexlerini doğru kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirir. Bu başarımızda disiplinli ve düzenli çalışmanın katkısı büyüktür. Öğrencilerimiz gereken gayreti göstererek İl 1. olmuşlardır. Atakan Karahan ve Emirhan Bulut’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.’’ dedi.
      Okul Müdürü Halil Bulut,’’ Eğitimin akademik yönünün sanat ve sporla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu alanda ki çalışmalarımızla birçok dalda başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Akcan’ı, Gebze Tenis Kulübünü, öğrencilerimizi ve ailelerine emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.’’ dedi.

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