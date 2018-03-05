Kocaeli Şampiyonu İlim Koleji

İLİM KOLEJİ KOCAELİ BİRİNCİSİ OLDU

KÜÇÜKLER TENİS İL BİRİNCİSİ İLİM KOLEJİ

Darıca Özel İlim Eğitim Kurumları tüm rakiplerini yenerek Kocaeli İl 1(Birincisi) oldu. Kupalarını İzmit İlçe Spor Müdürü Turgay Bulut takdim etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Faruk Akcan, ‘’ ’Tenis, bireyin el-göz koordinasyonunu sağlama, hızlı düşünme, vücut reflexlerini doğru kullanabilme ve karar verme becerilerini geliştirir. Bu başarımızda disiplinli ve düzenli çalışmanın katkısı büyüktür. Öğrencilerimiz gereken gayreti göstererek İl 1. olmuşlardır. Atakan Karahan ve Emirhan Bulut’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.’’ dedi.