SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelibirlikspor Maça Hazır

Yoğun tempoda yarın oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Birlikspor önceki akşam yemek ve sinema ile stres attı.

Kocaelibirlikspor Maça Hazır

11 Şubat 2017 Cumartesi 15:15

Maç yarın 13.30’da Körfez’de. Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak olan Kocaeli Birlikspor önceki akşam stres attı. Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, Başkanvekili Ozan Keser, yönetim kurulu üyeleri, yeni sportif direktör Cem Sinan Vergül, Kulüp Müdürü Mehmet Gökhan Terci, teknik direktör Fatih Akyel, yardımcı antrenör Recep Yazıcı, kaleci antrenörü Yusuf Köknar, kondisyoner Çağlar Özyurt, futbolcular ve teknik çalışanlar Olta Balık’ta akşam yemeği yedi. Oldukça keyifli geçen yemeğin ardından Birlikspor ailesi 41 Burda AVM’de tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen sinema filmi John Wick 2’yi izledi. Maç öncesi stres atan takım ve teknik ekip moral etkinliğinin ardından kampa girdi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
MaçSporTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırovaspor Hızını Artırdı! Çayırovaspor Hızını Artırdı!
İç Sahada Galibiyete Hasret İç Sahada Galibiyete Hasret
Fenerbahçe Çeyrek Finalde! Fenerbahçe Çeyrek Finalde!
Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3 Gebzespor yine avantaj kaçırdı: 3-3
Darıca GB,şampiyonluğa inanıyor Darıca GB,şampiyonluğa inanıyor
Çayırovaspor, Hereke Yıldızspor’u 3-1 mağlup etti. Çayırovaspor, Hereke Yıldızspor’u 3-1 mağlup...
Yukarı Çık

Çayırovaspor Hızını Artırdı!
Ligin 18.haftasında deplasmanda lider Velimeşespor ile karşı karşıya gelecek olan Çayırovaspor’da maç...

Haberi Oku