Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve halkın katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

tarafından

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri

,

Akademi Lise öğrencileri

ve halkın

katılacağı "19 Mayıs

B

isiklet

T

uru" düzenle

necek.

19 MAYIS SAAT 11.00’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan 19 Mayıs Bisiklet Turu, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 11.00’da gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Bisiklet Turu'na Kocaeli’deki tüm bisiklet kulüplerinden yaklaşık 150 bisikletsever ve aynı zamanda Akademi Lise öğrencilerinden de 100 öğrencinin katılımıyla toplam 250 bisikletseverin katılımları bekleniyor. Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak turda ayrıca vatandaşlar da bisiklet turuna katılabilecek. Ayrıca KOBİS kartı ile ücretsiz bisiklet alınabilecek.

GÜZERGÂHI BELLİ OLDU

19 Mayıs Çarşamba günü İzmit Kent Meydanı'nda başlayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu güzergâhı da belli oldu. İzmit Kent Meydanı'ndan verilecek start ile şehir merkezinden devam ederek Sekapark Uçurtma Tepesinde bitirilmesi planlan Bisiklet Turu sırasıyla şu şekilde olacak. Rauf Orbay Sok. - Cumhuriyet Caddesi. – Cengiz Topel Caddesi. - Atatürk Bulvarı – Şehit Rafet Karacan Bulvarı- Demokrasi Caddesi - Akkavak Caddesi – Akasyalar Caddesi – Necip Fazıl Caddesi – Gazi Mustafa Kemal Bulvarı – Zincirlikuyu Caddesi – Turan Güneş Caddesi – İnönü Caddesi – Alemdar Caddesi – Hürriyet Caddesi - Ordu Evi istikameti D100 kara yoluna bağlanıp - Fabrika Caddesini takip ederek – Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Seka Parktaki bitiş alanı.