Kocaeli’de Binlerce Çocuk Sporla Geleceğe Hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alan kış dönemi Ücretsiz Spor Okulları, binlerce çocuğun spor yapmasına olanak sağlıyor. Bu dönem 32 bin 500 çocuğa ev sahipliği yapan Ücretsiz Spor Okulunda 10 branşta eğitim veriliyor. Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklar, yetenekleri doğrultusunda ilgili branşlara yönlendiriliyor. Böylece ileride profesyonel sporcu olabilmeleri için geleceğe hazırlanıyorlar.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün, ilk ve ortaokul öğrencileri için faaliyete geçirdiği Ücretsiz Spor Okulları, kış dönemi eğitimine tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan Spor Okulları ile aynı zamanda teknolojinin çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ve yok edilmesi de amaçlanıyor. Ücretsiz Spor Okulları bünyesinde yetiştirilen çocuklar başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü olmak üzere diğer kulüplerde ve milli turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

TATLI: ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAKTAYIZ

İlk ve ortaokul çağındaki öğrencilere verilen atletizm kursunun oldukça verimli geçtiğini belirten Spor Okulları Darıca İlçe Koordinatörü ve Atletizm Antrenörü Sinan Tatlı, öğrencilerimizin bu spor dalına olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tatlı, “Öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemizin Ücretsiz Spor Okulları kapsamında açılan atletizm kursumuzda eğitim alıyor. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Buraya gelen çocuklarımız sağlıklı bir yaşam sürerken, aynı zamanda bilgisayar, tablet ve telefon gibi çağımızın hastalığı olan materyallerden bir nebze de olsa uzaklaşmış oluyor. Yine bu kurslarda keşfettiğimiz yetenekli çocuklarımızı kulüplere yönlendirip onların lisanslı sporcu olmalarına imkân tanıyoruz. Bizlere bu imkânları sunan başta bizim gibi bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AKAR: ATLETİZMİ SEVİYORUM

Atletizm yapan sporculardan Semih Akar ise duygularını şu sözlerle anlattı; “Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Spor Okullarına geliş amacım spor yapmak, eğlenmek, yeni arkadaşlarla tanışmak ve sağlıklı bir yaşam. Çok mutluyum, atletizmi seviyorum.”

ATLETİZM KURSU İLGİ GÖRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde de Ücretsiz Spor Okulları atletizm branşında kızlarda 3 bin 175, erkeklerde ise 3 bin 250 sporcuya kapılarını açtı. Böylece toplamda 6 bin 425 çocuğumuz atletizm yapıyor. Geleceğin atletleri 29 spor tesisinde alanında uzman 30 antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yetiştiriliyor.