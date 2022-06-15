SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli'de 9 yıldır kayıp olan doğal gaz tesisatçısını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de doğal gaz tesisatçısını öldürmekten yargılanan sanığa 15 yıl hapis

15 Haziran 2022 Çarşamba 21:39

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Halil Ö. ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık Halil Ö, esasa ilişkin savunmasında, cesedi bulunamayan Akif Demir'in öldüğüne inanmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Olay
Karamürsel ilçesinde 6 Ağustos 2013'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan tesisatçı Akif Demir'in (38) dosyası, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirilmişti.
Demir'in geçmişteki ticari ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, çalışmalar sonucu aralarında alacak meselesi olduğu belirlenen Halil Ö. ve C.M'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Halil Ö. tutuklanırken, C.M. ise serbest bırakılmıştı.
Aktoprak mevkisinde uçurumdan atıldığı belirtilen Demir'in cesedine ise yapılan aramalarda ulaşılamamıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliSeddar YavuzTahir BüyükakınZinnur Büyükgöz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet
TFF Futsal Ligi'nde Şampiyon Şişli oldu TFF Futsal Ligi'nde Şampiyon Şişli oldu
Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi Gebzeli Emirhan BULUT Milli Takıma Seçildi
3. Su Sporları Festivaline Davetlisiniz 3. Su Sporları Festivaline Davetlisiniz
Darıcalı Taylan Avrupa Şampiyonası’nda Darıcalı Taylan Avrupa Şampiyonası’nda
HATİCE KURT TÜRKİYE ŞAMPİYONU HATİCE KURT TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Tarihi Hünkar Çayırı Güreşlerine Davet
Gebze Belediyesi’ nin geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri bu sene 27. kez 19 Haziran Pazar günü...

Haberi Oku