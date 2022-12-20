Kocaeli’de Judo Şampiyonası heyecanı yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Kocaeli Uluslararası Judo Şampiyonası, İzmit Hasan Gemici Spor Salonunda gerçekleştirildi. 12 ülke ile Türkiye’nin farklı illerinden bin 40 sporcunun katıldığı şampiyona kıyasıya mücadelelere sahne oldu.





AÇILIŞ SEREMONİSİ

Şampiyonanın ilk gününde açılış seremonisi yapıldı. Açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çatal, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri, sporcu aileleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış seremonisi sonrasında Başkan Vekili Çakmak, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Çatal, Spor Müdürü Yavaşer ve diğer yetkililer, dereceye giren bazı sporculara madalya verdi.





“KOCAELİ’Yİ SPOR BAŞKENTİ İLAN EDİYORUZ”

Sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, “Kocaeli’mizde nerede ise hemen hemen her hafta ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştiriliyor. Buradaki tabelalarda gördüğünüz gibi Kocaeli’yi Sporun Başkenti olarak ilan ediyoruz. Bugün burada 12 ülkeden ve 17 şehirden binin üzerinde sporcu var. Hem salon sporlarında hem de doğa sporlarında hangi mevsim ve koşullara uyuyorsa ortaklaşa inanılmaz güzel işler başarıyoruz. Her iki kurumumuzun yöneticilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Uluslararası Kocaeli Judo Şampiyonasının şehrimize, ülkemize ve uzaktan yakından gelen heyecanlı genç sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.





“TÜM JUDOCULAR ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Açılış seremonisinde konuşan Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Çatal, “Bugün burada judonun anlamını bize şu an ifade eden sevgili miniklerimiz, bugünün sporcuları aynı zamanda geleceğin şampiyonları olan Türkiye’nin 17 ilinden katılan, ülkemize 12 ülkeden misafir gelen binin üzerinde sporcumuza, judo camiamız olarak hoş geldiniz diyorum. Şahsım ve federasyonumuz adına başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, onun şahsında kıymetli çalışma arkadaşlarına, böyle bir organizasyonun Kocaeli’nin ev sahipliğinde bizleri asla ve asla yalnız bırakmadığı için ve tüm imkanları bizlere sağladığı için başta Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz ve tüm judocular adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendileri judonun Kocaeli’de her zaman gelişmesine katkı sağladılar ve hiçbir zaman eksikliklerini görmedik” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BURADAN ÇIKAR”

Geleceğin Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarını şimdiden burada izleme fırsatı bulduklarını ifade eden Spor Müdürü Yavaşer, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yapmış olduğu ev sahipliğinden ve sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah geleceğin şampiyonları buradan çıkar. Bizde bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyarız” dedi.





4 AYRI KATEGORİDE MÜSABAKALAR YAPILDI

Çalışma kampının 12-16 Aralık tarihleri arasında Seka 50. Yıl Spor Salonunda gerçekleştiği şampiyonanın müsabakaları Süper Minikler Ferdi, Minikler Ferdi, Yıldız Ferdi ve Ümit Takımlar olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı. Yurtdışından ve ülke genelinden sporcu aileleri ve vatandaşların katıldığı şampiyonada heyecanlı anlar yaşandı. Şampiyonaya Kağıtspor’dan 300 sporcu katıldı. Şampiyonada yapılan müsabakaların sonuçları ise şöyle;