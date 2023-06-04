Kocaeli’de Türkiye Su Jeti Ve Flyboard Şampiyonası İle Nefesler Kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde Türkiye’nin en hızlı jetlerinin yer aldığı Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası’nın 2023 yılı ilk yarışları başladı. Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde gerçekleşen şampiyonaya 4 farklı branş ve 8 kategoride 53 yarışmacı kayıt yaptı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 53 sporcu ve teknik ekip, bu şampiyona için Kocaeli’ye geldi. Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Su Jeti Flyboard ile MotoSurf Şampiyonası büyük bir heyecanla start aldı. Sporcular büyük sınıf Türkiye’nin en hızlı jetleri ile kıyasıya mücadele ediyor. Kocaeli’de büyük spor organizasyonları yaptıklarını dile getiren Kocaeli Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Bu tarz su sporları organizasyonlarına genellikle sporun başkenti Kocaeli'de ev sahipliği yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak su sporların ülkemizin de gelişimine öncülük ediyoruz. Özellikle su sporların merkezi olarak Sekapark Uçurtma Tepesi sahilinde bütün her şeyi ile Türkiye Şampiyonalarının yanı sıra uluslararası organizasyonlar yapmak için hazırız" ifadelerini kullandı.

Akrobasi hareketler ile nefesler tutuldu







Şampiyonada sporcular 8 farklı kategoride mücadele etti. Flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştiği şampiyonanın ilk kez OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar Kupası, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapıldığı Kocaeli yarışları su üzerinde heyecan veren ekstrem hareketler ile izleyicilere şölen yaşattı.

İHA