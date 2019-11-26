Kocaeli’den söz verdiler ‘’Dünya şampiyonu olacağız’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Trisome Oyunları 2020 Olimpiyatları için Kocaeli’de kamp yaparak hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularını ve teknik heyetini ziyaret etti. Sekapark Otel’de düzenlenen öğlen yemeğinde sporcularla bir araya gelen Başkan Büyükakın’a, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi ile diğer yetkililer eşlik etti. Oldukça keyifli sohbetlerin yaşandığı buluşmada Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncuları, Antalya’da yapılacak Trisome oyunlarında ‘Dünya şampiyonu olacağız’ sözünü verdi.

“MİLLİ TAKIM SPORCULARIMIZI AĞIRLAMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Sekapark’ın çimlerinde Down Sendromlular Futsal Milli Takım kalecisi Volkan ile penaltı yarışması yapan Başkan Büyükakın, çekişmeli geçen yarışta 1-1 berabere kaldı. Atılan goller sonrası yaşanılan mutluktan, “Oley” çekmelerine kadar nasıl takım olduklarını gösteren oyuncuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükakın, milli takım sporcularıyla yakından ilgilendi. Milli takım heyeti yetkililerinin konukseverlikleri nedeniyle teşekkürlerini ilettiği buluşmada, her fırsatta desteklerini sunacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Milli takım sporcularımızı ağırlamaktan çok mutluyuz. Kocaelispor maçını da birlikte izledik, orada da bizlere destek oldular” dedi.

“HEPSİ MUHTEŞEM BİRBİRİNDEN GÜZEL EVLATLARIMIZ”

Bir haftadır Kocaeli’de kamp yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “31 Mart- 7 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya’da Futsal Olimpiyatları yapılacak. Buna hazırlık için şehrimizde kampa girdiler. Hepsi birbirinden yetenekli. Dört tane sporcumuz Kocaeli’den. Diğer kardeşlerimizin ülkemizin diğer kentlerinden geliyor. Biraz önce Volkan ile birbirimize penaltıdan gol atmaya çalıştık. 1-1 beraber kaldık. Volkan çok iyi bir kaleci. Hem de iyi bir atlet. Her sporcumuzun ilgilendiği başka spor dalları da var. Boğazı dört defa geçen yüzücü sporcumuz var. Hepsi muhteşem birbirinden güzel evlatlarımız. Onlarla bugün bir arada olmaktan çok mutluyuz. Hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Onların emekleri çok büyük. İnşallah 2020’deki olimpiyatlarda Futsal’da dünya şampiyonu olacaklar. Bundan sonraki zamanlarda da Down Sendromlular Milli Takımımızı Kocaeli’nde misafir ederiz” açıklamasını yaptı.

“DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM”

Kampın son gününde sporcularla bir araya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise, “Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyorum özel bir organizasyon yaptıkları için. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizle öğlen yemeğinde de konuştuk. Çok güzel çalışmaları var. Sadece Futbol değil futbolun dışında da dallarla uğraştıklarını, dünya birinciliklerinden üçüncülüklere kadar Türkiye’de de şampiyonluklara imza attıklarını, madalya kazandıklarını öğrendik. 2020’deki şampiyona için şimdiden milli takımımıza başarılar diliyorum. Türkiye’ye dünya şampiyonluğu getireceklerine de yürekten inanıyorum” ifadelerini sarf etti. Yenilen öğlen yemeğinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı görüntülü arayan Başkan Büyükakın, Yerlikaya ile sporcuların görüşmesini de sağladı. Çok keyifli ve bir o kadar anlamlı geçen birliktelikte milli takım yetkilileri, konukseverlikleri ve sundukları her türlü imkân için de Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür ettiler.















