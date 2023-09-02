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Kocaeliler, Filenin Sultanları'nın final maçı için tek yürek olacak

Kocaeli'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çıkacağı final maçı dev ekranda canlı olarak izlettirilecek. Kocaeliler, Filenin Sultanları için tek yürek olacak.

Kocaeliler, Filenin Sultanları'nın final maçı için tek yürek olacak

02 Eylül 2023 Cumartesi 16:22

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarın final maçında Sırbistan ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Filenin Sultanları'nın final heyecanını İzmit Seka Uçurtma Tepesi’nde dev ekranda canlı olarak izlettirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanlarının final heyecanı için dev ekran kuruyoruz. Yarın akşam bu büyük gururu yaşamak için herkesi al bayrağımız ile Uçurtma Tepesi'ne bekliyoruz” dedi.



İHA
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