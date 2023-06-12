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Kocaeli’nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi kapılarını açıyor

Otizmli bireylere ve yakınlarına umut olan, geçtiğimiz haftalarda fiili olarak hizmete başlayan Kocaeli'nin ilk ve tek Otizm, Spor ve Yaşam Evi’nin resmi açılışı 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kocaeli'nin ilk ve tek Otizm Spor ve Yaşam Evi kapılarını açıyor

12 Haziran 2023 Pazartesi 15:40

İzmit Belediyesi Yahya Kaptan Mahallesinde yapımını tamamladığı Otizm Spor ve Yaşam Evi, geçtiğimiz haftalarda hizmet vermeye başladı. Kocaeli’de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Merkezi’nin resmi açılış töreni ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesinde bulunan tesisin açılışı 14.00’te gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren tesis, Kocaeli'de ikamet eden 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlamak ve otizmli bireylerin yakınlarını desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek amacıyla kuruldu. Otizm Spor ve Yaşam Evi’nden faydalanan otizmli bireylerin spor faaliyetleri ile motor becerisi geliştiriliyor. Ayrıca bireylerin bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimleri de destekleniyor. Yaklaşık 4,5 dönüm üzerine kurulan tesis kapalı ve açık kısımlardan oluşuyor. İç mekanda spor ve duyu bütünleme eğitimleri gerçekleştirilirken bahçe alanında da otizmli bireylerin fiziksel gelişimlerinin destekleneceği mini golf, kum ve su oyun alanları yer alıyor. Merkezde ayrıca hobi bahçeleri, engelli oyun parkı, basketbol sahası, bisiklet yolu, tırmanma tepecikleri bulunuyor.

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