Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

- "Oyuncu arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Bir kez daha tebrik ediyorum"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:

- "Vazgeçmeyeceğiz, hedefimizden sapma yok. Derslerimizi çıkaracağız, analizlerimizi yapacağız. Salı günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında tekrar o çıkışımızı devam ettireceğiz"

KOCAELİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncu arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süreden beri kendi evlerinde maç kazanma sevincini yaşayamadıklarını belirterek, bu akşam lider sayılan bir takıma karşı üstünlük sağlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Galibiyeti taraftara ve yönetime armağan ettiklerini dile getiren Akçay, "Oyuncu arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akçay, kontratak takımı olduklarını ve bu özelliklerini korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Gollerin oluşumu da o şekilde oldu. Bazı joker oyuncuları az kaldığınız zaman kullanıyorsunuz ister istemez, Cisse de bunu başarıyla gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda bazı oyuncuların kadro dışı bırakıldığını hatırlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir diye düşünüyoruz. Oyuncularla yapmış olduğumuz konuşmadan sonra onların da aramıza katılmasıyla ilgili yönetime bir tebliğ sunacağım umarım affederler. Affederlerse aramıza katılacaklar."





- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de Kocaelispor'un ilk yarıda çok iştahlı olduğunu, kendilerinin oyuna iyi motive olamadıklarını anlattı.

Maçın kırılma anları olduğunu fakat buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Sözeri, "Skor 1-1'e gelse maç çok farklı yerlere gidecekti, rakibimiz telaş yapacaktı ama öne geçen rakibimiz çok dirençli oynadı. O direncin sonunda da hücuma çıktığımız bir pozisyonda kontradan attığı golle 2-0 yaptı. Orada zaten maç koptu." şeklinde konuştu.

Sözeri, istikrarlı bir kadroyla oynadıklarını ve oyuncularının 5 maçta 13 puan topladığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vazgeçmeyeceğiz, hedefimizden sapma yok. Derslerimizi çıkaracağız, analizlerimizi yapacağız. Salı günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında tekrar o çıkışımızı devam ettireceğiz. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum. Gerçekten bugün çok iştahlı oynadılar, arzulu oynadılar. Belki çok iyi futbol oynamadılar ama oyunumuzu bozma adına gayet iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum, yolları açık olsun."