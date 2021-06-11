banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelispor, Rumen Golcü Bogdan Stancu'yu Transfer Etmek İstiyor

- Kocaelispor'un teknik asbaşkanı ve transfer komitesi üyesi Mehmet Yaşar: "Stancu'yla çalışmak istiyoruz. Maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız"

Kocaelispor, Rumen Golcü Bogdan Stancu'yu Transfer Etmek İstiyor

11 Haziran 2021 Cuma 09:19

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik asbaşkanı ve transfer komitesi üyesi Mehmet Yaşar, Rumen golcü Bogdan Stancu'yu transfer etmek istediklerini bildirdi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Kocaelispor'un köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, taraftarların kendilerinden iyi bir takım oluşturulmasını beklediğini söyledi.

Kocaelispor'a yakışan bir kadro oluşturmak için teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Yaşar, "Stancu'yla ilgili görüşmelerimiz var. Stancu'yla çalışmak istiyoruz. Maliyetleri uydurabilirsek Kocaelispor'a katmaya çalışacağız. Önemli bir futbolcu, üst ligden bir futbolcu. Üst ligden birkaç futbolcu almamız gerekiyor çünkü rakiplerimiz bu anlamda çok ciddi transferler yapıyor. Onlardan geri kalmamamız gerekiyor. Stancu'yla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yaşar, Stancu'nun geçen sene oynadığı maliyete kendilerinin çıkamadığını dile getirerek, "Stancu'nun bizim istediğimiz fiyata gelmesi gerekiyor. Baya yol kat ettik, ufak tefek pürüzler kaldı. Onları da aşabilirsek inşallah kulübe kazandıracağız gibi." ifadesini kullandı.

Renklerine bağladıkları Abdoulaye Cisse'nin transfer süreci hakkında konuşan Yaşar, transfer konusunda çok yönlü ve dikkatli çalıştıklarını söyledi.

Yaşar, Güney Afrikalı santrafor Dino Ndlovu'yla ilgili Akçay'ın olumlu görüş verdiğini belirterek, "Bir teklif verdik ama Stancu transferini bitirebilirsek Dino transferini askıya alırız. Onun önünde bir de yerli forvetimiz var, Dino en son düşündüğümüz bir futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.








AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DARICA’DA YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK DARICA’DA YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK
Büyükşehir’in A Takımı Büyükşehir’in A Takımı
Kocaelispor, futbolcu İlyas Kubilay Yavuz ile prensipte anlaştı Kocaelispor, futbolcu İlyas Kubilay Yavuz ile prensipte...
Süper Enduro GP, Kocaeli’de tamamlandı yarışlar nefes kesti Süper Enduro GP, Kocaeli’de tamamlandı yarışlar...
Kocaelispor'da zimmet davasında yargılanan eski başkanlar ve yöneticiye hapis cezası Kocaelispor'da zimmet davasında yargılanan eski...
"Short Track Milli Takım ve Sporcu Gelişim" kampları...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

DARICA’DA YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK
Havuz ve spor salonlarına kayıtlar başladı Darıca Belediyesi bünyesinde bulunan erkekler ve bayanlara yönelik...

Haberi Oku