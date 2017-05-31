Kocaelispor'a kaynak arayışları

- Spor Toto 3. Lig takımlarından Kocaelispor'a, daha önce kullandığı, mülkü KEV'de olan tesis arazisinin satışıyla maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Büyükakın:

- "Satıştan elden edilecek gelir toplamda 55 milyon gibi bir tutara ulaşıyor. Arazinin şu andaki değerine baktığınızda o bölgede arsa metrekare fiyatları konut alanlarında 500 lira civarında, 50 dönümlük bir arazi normalde 25, 30 veya 35 milyona rahatlıkla alınır. Burada kentin değeri Kocaelispor'a sahip çıkılması söz konusu. Bizim temsil ettiğimiz kurumlar ve bireysel olarak bulduğumuz çözüm bu"

İzmit'teki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un bu kent için bir vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kocaelispor'u kurtarmak için de Kent Konut'u batıramayacaklarını ifade eden Büyükakın, "Alanın şu anki haliyle konut, ticaret ya da bir başka şekilde değerlendirilmesi zaten mümkün değil. Çalışmalar da alanın imarının değiştirilerek spor alanından çıkarılması, konut alanına döndürülmesi. Böylelikle buradan elde edilecek gelirle Kocaelispor'un borçlarının ödenmesiydi. Trafik nasıl devam edecek? Bir taksit daha ödemek durumundayız bu mayıs ayı sonuna kadar. Bu taksiti Kent Konut'un sponsorluk anlaşması çerçevesinde halledeceğiz. Sonraki süreçte Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) arazisinin satışıyla ilgili süreci tamamlayacak. Ondan sonra Kent Konut'un almasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükakın, vakıf mevzuatına baktırdıklarını anlatarak, Kent Konut'un da araziyi almasıyla ilgili bir sorunun şu an için gözükmediğini kaydetti.

Planlamaya göre başarılı olacaklarını anlatan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Vergi ve sigorta borçları olarak toplam 30 milyon civarında bir tutar. Civarında neden diyorum? Onu da 1 ay geç vadelendirdiğinizde 1.40 faiz biniyor üzerine 1 ay sonra tutar değişiyor. Yine KEV'in devralınması safhasında o gün eski KEV Başkanının yaptığı açıklama vardı, '200 kişilik öğrenci yurdu istemişlerdi.' O zaman da söz verilmişti. Biz yine sözümüzü tutuyoruz. 200 kişilik öğrenci yurdu da arsasının alınması, onun üzerine yurdun yapılması halinde yaklaşık 10 milyon da o tutacak. Onun dışında paranın tamamının Kocaelispor'un hesaplarına geçmesi halinde Kocaelispor'un haciz gibi sorunları var. Geçmemesi gerekiyor hesaba. Bu hesaba geçmeme gerekliliği de sürecin itinayla yönetilmesini gerektiriyor. Onları da hesaba katarak geri kalan tutarın Kent Konut tarafından yapılacak sponsorluk ile yönetilmesi ve uzlaşmalar sağlandıkça Kent Konut'tan sponsorluk olarak destek verilmesi şeklinde."

Satıştan elde edilecek toplam gelir 55 milyon gibi bir tutara ulaşılacağını dile getiren Büyükakın, "Arazinin şu andaki değerine baktığınızda o bölgedeki arsa metrekare fiyatları konut alanlarında 500 lira civarında, 50 dönümlük bir arazi normalde 25, 30 veya 35 milyona rahatlıkla alınır. Burada kentin değeri Kocaelispor'a sahip çıkılması söz konusu. Bizim temsil ettiğimiz kurumlar ve bireysel olarak bulduğumuz çözüm bu. Daha iyi çözüm bulan varsa hodri meydan ama yoksa gölge etmesin." ifadelerine yer verdi.

- "Kocaelispor tarihinde kırılma günlerinden birisini yaşıyoruz"

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ise yaptıkları çalışmalara değinerek, Kocaelispor tarihinde kırılma günlerinden birisini yaşadıklarını bildirdi.

KEV tesislerinin, Kocaelispor'un kurtuluşu için edinilmek ve satılmak durumunda olduğunu aktaran Yavuz, "Kocaelispor için KEV yönetimi sorumluluğunu aldık. Amacımız KEV'i yönetmek, KEV adına birşeyler yapmakla beraber, kulübün ayakları üzerinde durmasını sağlamaktı. Yapılandırılmış haliyle yaklaşık 30 milyon lira SGK vergi borcumuz var. Yapılandırmayı kaçırsaydık bu faiziyle 70 milyona yaklaşacaktı. 11-12 milyon lira civarında avukatlık ücreti faizleri hariç futbolcu tahtasında, transfer tahtasında borcumuz var. Bir o kadar daha piyasa borcu olarak adlandırılan borcumuz var. Bu kulübün kendi kaynaklarıyla yönetilmesi için sırtındaki bu kamburları atması gerekiyor." diye konuştu.

Yavuz, kamu borcunu ödemeleri gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ondan sonra transfer yasağımız ve piyasa borçlarımız için bütün şehirle hareket etmemiz gereken bir süreç var. Kendimize ait gayri menkulümüz var. Bu gayri menkulün bir dokunuşa ihtiyacı var. Dokunuş yapılırken alınacak risklere ihtiyacı var. Sağolsun büyüklerimiz o riskleri ama bizim ama kulüp için aldılar. Başka şansımız yok. Şehir olarak bu yapının arkasında duramayacaksak biz KEV arazisini değerlendirmiş, borçlarımızın bir kısmını ödemiş, ondan sonra da derdimizle başbaşa kalmış oluruz. Biz şu an KEV'deki süreç tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla kulübe sağlanabilecek katkıyı konuştuk. Bu katkıyı taahhüt olarak aldık. Bundan sonra vakıf içinde de bir süreç var. KEV içinde yönetim kurulu içinde süreci yürütecek. Biz yönetim kurulu üyelerle süreci tamamlayacağız." (AA)