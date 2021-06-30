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SPOR:
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KOCAMAN, KARTEPE GENÇLİĞİNİ E-SPORLA BULUŞTURUYOR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde “E-spor Merkezi” gençlerin buluşma noktası olmaya hazır…

KOCAMAN, KARTEPE GENÇLİĞİNİ E-SPORLA BULUŞTURUYOR

30 Haziran 2021 Çarşamba 13:25


Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde “E-spor Merkezi” gençlerin buluşma noktası olmaya hazır. E-spor Merkezi’ni inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman yetkililerden bilgi aldı. 

 

GELİŞEN TEKNOLOJİ GENÇLERİN ADRESİ

Gelişen teknoloji ile birlikte gençlerin büyük rağbet gösterdiği E-spor gençleri bir arada buluşturuyor. Bu elektronik spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da belli zamanlarda düzenlenen uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabilecekleri bir spor olarak tanımlanıyor.

 

SON TEKNOLOJİ BU ÇATI ALTINDA

Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde kurulan E-Spor Merkezi’nde 10 adet güncel teknoloji oyuncu bilgisayarı, 4 adet PlayStation, 1 adet VR oyun seti bulunuyor. Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde gençler için hazırlanan E-spor Merkezi E-spor’a gönül vermiş gençleri takımlar halinde ağırlayarak idman ve eğitimlerini gerçekleştirmeleri sağlanacak.

 

GENÇLERİMİZ BAŞARILI OLACAKTIR

E-spor Merkezi hakkında Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Dünya genelinde gelişen teknoloji ile gençlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde kurulan E-Spor Merkezi gençlerimizin buluşma noktası olacaktır. Bu alanda da başarılı oyuncu gençlerimiz olacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu e-Spor'u desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.  












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