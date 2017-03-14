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Koltuğu sağlama aldı 6-0

Koltuğu sağlama aldı 6-0

Koltuğu sağlama aldı 6-0

14 Mart 2017 Salı 18:34

Şekerpınar Stadında oynanan karşılaşmada Çayırova Gençlerbirliği, Genç Kale karşısında farklı kazandı. Ligi forse eden ve başarılı karşılaşmalar çıkaran Çayırova Gençlerbirliği rakibi karşısında 6-0 kazanarak ligde puanını 15’e çıkararak koltuğu sağlama aldı. Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Çayırova Gençlerbirliği maç sonunda büyük sevinç yaşarken oynadığı futbolla rakiplerine göz dağı verdi. Çayırova Gençlerbirliği, ligde yoluna puan kaybetmeden devam ediyor. 
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Koltuğu Sağlama Aldı 6-0
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