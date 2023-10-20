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Körfez İçin Önemli Protokol

Körfez Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde ulusal ve uluslararası müsabakalar Körfez'de düzenlenecek

Körfez İçin Önemli Protokol

20 Ekim 2023 Cuma 16:36

 Bölge için ilk olacak yarışmalar dolayısıyla tesis de kurulacak. Körfez Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu arasında imzalanan protokol ile Türkiye’de yapılacak ulusal ve uluslar arası müsabakaların Körfez’de kurulacak tesiste yapılması yönünde iş birliği gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde bölgede bir tesis kurulacak ve ilk yarışma da kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek. 
 Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, binicilik ve at yetiştiriciliği için önemli bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Körfez bölgesindeki önemli ulusal ve uluslar arası müsabakalar düzenleyeceğiz. Bunların ilkini de kasım ayında yapacağız. Bu vesileyle bölgeyi at biniciliği açısından canlandırıyor ve hep birlikte bir tesis kazandırıyoruz" dedi. 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, ata spor olan biniciliğe önem verdiklerinin altını çizerek, "Ata sporumuza önemli müsabakalarda ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olacağız. Tesiste yapılacak uluslararası müsabakalar bölgemiz adına ilk olacak. Ayrıca bu sporla ilgilenecek gençleri yetiştirme imkanı da bulacağız" diye konuştu.  

                                       


İHA
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