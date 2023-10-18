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Körfez Vefa'dan Kocaelispor Altyapısına Transfer

Körfez Vefa Spor, 4 futbolcuyu Kocaelispor altyapısına transfer etti.

Körfez Vefa'dan Kocaelispor Altyapısına Transfer

18 Ekim 2023 Çarşamba 10:13

 Körfez Vefa'da yetişen 4 futbolcudan kaleci Hamza Durmuş (12), orta saha Fahri Demir (10), ön libero Kerem Yorulmaz (11) ve kaleci Kayra Fikret Seven (10), Kocaelispor altyapısına transfer oldu. İmza törenine Körfez Vefa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Kılıç, Kulüp Antrenörü Harun Durmuş, Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve altyapı antrenörleri Cihan Çetin, Ender Demir ve Çoşkun Gökdemir katıldı. 
 Programda konuşan Harun Durmuş, "Şehrimizin takımına hizmet etmeye gidiyorsunuz. Vefalı olduğunuzu gösterin ve sizlerin gelişimini takip etmeye devam edeceğiz" dedi. 
 Kocaelispor'un kentin en büyük markası olduğunu ifade eden Mehmet Emin Kılıç, "Şanlı Kocaelispor'umuza kulübümüzün 4 yıldır yetiştirmiş olduğu ilk futbolcularımızı transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk transferimizin Kocaelispor olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Kentimizin takımının her zaman yanındayız. Transfer olan evlatlarımıza hayatları boyunca başarılar diliyorum her zaman yanlarındayız" diye konuştu.    

                                 


İHA
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