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Körfezli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı

Bu yıl 662'ncisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan 22 kişilik Körfez Belediyesi güreşçileri, düzenlenen programla uğurlandı.

Körfezli pehlivanlar Kırkpınar'a uğurlandı

06 Temmuz 2023 Perşembe 15:11

Tütünçiftlik Nazende Restoran ve Kafe’de düzenlenen programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri katıldı. Antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz’ün de yer aldığı kafileye başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, "Tarihi Kırkpınar Güreşleri geldi çattı. Her sene ekip olarak hocalarımız öncülüğünde pehlivanlarımızı gönderiyoruz. Bu sene çeşitli boylarda güreşecek 22 sporcumuzu gönderiyoruz. Büyük efor ve gayret göstererek hazırlandığınızı biliyorum. Zaten başarıya giden yol önce inanmaktan, sonra da sıkı çalışmaktan geçer. Bu sadece sporda değil, işinizde ve eğitim hayatınızda en önemli faktör olmalı. Bizler size güveniyor ve inanıyoruz. Her bir güreşçimiz elinden geleni yapacaktır. Kırkpınar'ın havası tabii ki de bambaşka. Binlere yıllık bir gelenek. Dualı çayırda kol bağlayacaksınız. Bizler sizleri hazırlamak için bütün imkanlarımızı sunuyoruz. Körfez'den ilerleyen yıllarda da bir başpehlivan çıkacağına inancım tam. Körfez’e başpehlivanlık gurur ve onurunu yaşatacak mücadele bekliyorum" dedi.

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