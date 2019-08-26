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Kulaçlar bu kez Karamürsel’de atıldı

Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın İkinci etabı Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Kulaçlar bu kez Karamürsel'de atıldı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:17

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın İkinci etabı Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında yapıldı. Geçtiğimiz ay Kandıra ilçesinde yapılan birinci etabına toplam 523 sporcu katılım gösterirken Karamürsel etabında ise 290 yarışmacı kıyasıya mücadele etti.

 

YARIŞA YOĞUN İLGİ OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın ilk etabı 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında gerçekleşmişti, ikinci etap ise Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında yapıldı. Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, müdürler, Büyükşehir personeli ve vatandaşlar katıldı.

 

290 LİSANLI SPORCU KATILDI

İlginin yoğun olduğu Karamürsel etabında Kocaelili sporcuların yanı sıra il dışında da çok sayıda yüzücü yer aldı. Yarışa toplam 290 lisanslı sporcu katıldı.

 

12 KATEGORİDE DÜZENLENDİ

Şampiyona 12 kategoride düzenlendi. Yarışlara 6’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş, 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş kız ve erkek yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler de verildi.

 

MADALYALARINI ALDILAR

Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Karamürsel Kaymakamı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı vekili Yaşar Çakmak, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve müdürlerin elinden madalyalarını aldı.

 

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