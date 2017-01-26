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Kuralar Çekilecek!

2. Amatör Küme'de 2016-2017 yılı kura çekimi ASKF Eğitim Salonunda gerçekleştirildi.

Kuralar Çekilecek!

26 Ocak 2017 Perşembe 15:16

 Müsabakalar 4-5 Şubat'ta start alacak. Çekilen kura sonrası takımlar yine her sene olduğu gibi birbirinden çekişmeli karşılaşmalara imza atacak. 

4-5 ŞUBAT'TA START ALACAK

2. Amatör Küme'de yapılan kura çekimi ile gruplar belirlendi. Kura çekimine ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol il temsilcisi Mithat Ağa ve kulüp temsilcileri katıldılar. 57 takım 8 grupta şampiyonluk için mücadele verecek.  Müsabakalar 4-5 Şubat tarihinde başlayacak.Grup birincileri direk olarak 1. Küme'ye yükselecek. Grup ikinci ve üçüncüleri ise Play-Off oynayacak. Eleme sistemine göre oynanacak olan maçlar sonunda iki takım daha 1. Küme'ye yükselecek.

MAÇLARA ÇIKIN 

2. Amatör Küme gruplarının kura çekiminde söz alan Futbol il temsilcisi Mithat Ağa ‘‘Maçlara gitmemezlik yapmayın ve bu sefer dilekçeleri kabul etmeyeceğim. Ben hep yanınızda oldum, ama diğer mağdur olan takımlar bizden hesap soruyorlar. Sizden maçlarınıza çıkmanızı istiyorum. Sahaya biraz erken gidin ve müsabakalar zamanında başlasın. Özellikle ev sahibi takım sahaya iki tane farklı forma getirsin ve sıkıntı yaşanamasın. Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim. “ dedi.  Selvi GEÇAL 

G GRUBU

1)ÇAYIROVA GÜMÜŞ
2)TAVŞANLISPOR
3)B.BAĞI KARADENİZ
4)41 KARADENZ S.F
5)BALKANSPOR
6)ÇERKEŞLİ SPOR
7)DARICASPOR
 
H GRUBU

1)KÖŞLÜÇEŞME
2)TRAKYASPOR
3)D. TÜRKELİ
4)GENÇ KALESPOR
5)ÇAYIROVA GB
6)MOLLAFENARİ
7)D.M.OSMANGAZİ

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